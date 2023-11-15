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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Futbolcu Salih Özcan, Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Spor, Futbol

UEFA, EURO 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

Fatih Erel  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
UEFA, EURO 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

İstanbul

adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

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