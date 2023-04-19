UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak

Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla sona erecek.
İki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.
Çeyrek final rövanş ayağının (TSİ) programı ve ilk maçların skorları şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Lech Poznan (Polonya): (4-1)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Anderlecht (Belçika): (0-2)
22.00 West Ham United (İngiltere)-Gent (Belçika): (1-1)
22.00 Nice (Fransa)-Basel (İsviçre): (2-2)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.