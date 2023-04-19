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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla sona erecek.

İki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.

Çeyrek final rövanş ayağının (TSİ) programı ve ilk maçların skorları şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya)-Lech Poznan (Polonya): (4-1)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Anderlecht (Belçika): (0-2)

22.00 West Ham United (İngiltere)-Gent (Belçika): (1-1)

22.00 Nice (Fransa)-Basel (İsviçre): (2-2)

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