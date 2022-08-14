Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i 18 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu ilk maçında Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak.
Ankara
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakayı 36 yaşındaki Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Thomas Leonard olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.