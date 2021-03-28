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Spor, Futbol

Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.

Emre Doğan   | 28.03.2021
Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

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