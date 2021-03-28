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Spor, Futbol

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor

Medipol Başakşehir'in Şilili futbolcusu Junior Fernandes, ligdeki kötü durumlarını kalan haftalarda değiştireceklerine inandıklarını söyledi.

Hilmi Sever   | 28.03.2021
Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor

Istanbul

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarına yer verilen Junior Fernades, Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Antalya kampındaki çalışmalarının lige olumlu yansıyacağına inandığını aktaran Şilili futbolcu, "Başakşehir olarak sezon başından bu yana istenilen sonuçları alamıyoruz. Zorlu bir süreç içerisindeyiz ama kendimize güveniyoruz. Çünkü kaliteli ayaklara sahip bir takımız. Bizi yöneten insanlar oldukça yetkin insanlar. Bize gereken şey, eksiklerimizi bir an önce giderip maçlara daha iyi hazırlanmak. Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz. Aldığımız sonuçlarla ligdeki durumumuzun bir an önce değişmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul ekibine transfer olduğu günden bu yana takım içerisinde çok iyi karşılandığını ve güzel bir ortamların bulunduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, Süper Lig'deki çekişme hakkında ise "Zorlu ve rekabetçi takımların olduğu bir lig. Gerçekten çok iyi oyuncular var. Bu ligde oynamaktan dolayı çok mutluyum. Başakşehir büyük bir takım ve bu formayı giydiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Junior Fernandes, çok zor bir çocukluk geçirdiğini ve ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini de sözlerine ekledi.


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