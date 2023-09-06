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Spor, Futbol

Türkiye-Ermenistan maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Yunus Kaymaz  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Türkiye-Ermenistan maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

İstanbul

UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Orsato'yu görevlendirdi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Eskişehir Yeni Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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