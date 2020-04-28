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Spor, Futbol

Türkiye E-EURO 2020'de mücadele edecek

Türkiye, UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği E-EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı.

Emre Doğan   | 28.04.2020
Türkiye E-EURO 2020'de mücadele edecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, E-Spor'da Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini aldı.

Milliler, toplam 55 ülkenin yer aldığı E-EURO 2020 grup müsabakalarının ardından play-off'ta İspanya, Danimarka, Litvanya ve Kazakistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, İspanya ve Danimarka ile E-EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.

E-EURO 2020'de Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan mücadele edecek.

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar, 23-24 Mayıs'ta oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek.

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