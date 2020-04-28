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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Kovid-19'dan dolayı La Liga kulüplerinde hayatta kalma mücadelesi

Kovid-19 salgınının ekonomideki etkilerinden ciddi zarar gören İspanya La Liga kulüplerinden bazılarının bu krizin sonunda ayakta kalamayacağı tartışılıyor.

Şenhan Bolelli   | 28.04.2020
Kovid-19'dan dolayı La Liga kulüplerinde hayatta kalma mücadelesi

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı son olarak 8 Mart'ta 27. haftası oynanan ve sonrasında süresiz ertelenen İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalan 11 maçın ne zaman ve hangi koşullarda oynancağı henüz bilinmiyor.

İspanyol basını, en iyi ihtimalde maçların seyircisiz oynanacağını ancak bunun maliyetinin de çok yüksek olacağını vurgulayan haberler vermeye başladı.

Cadena ser radyosu, La Liga'nın ekonomik durumuna ilişkin verdiği haberde, aralık ayına kadar maçların seyircisiz oynanması halinde Barcelona ve Real Madrid'in 300-400 milyon avroluk gelir kaybının olacağını belirtti.

İspanya'nın bu iki büyük kulübünün aralık ayına kadar sadece maç bileti gelirlerinden 50'şer milyon avrodan fazla kayıplarının olacağı kaydedildi.

1 milyar 900 milyon avroluk kayıp bekleniyor

Salgından dolayı La Liga'da sezonun tamamlanamaması ve gelecek sezonun tamamının seyircisiz oynanması halinde ise İspanyol futbolunun gelirinde 1 milyar 900 milyon avroluk kayıp beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bazı La Liga kulüplerinin bu kayıpların olması halinde ayakta kalamayabileceği vurgulandı.

"Futbol piyasasında devrim olacak"

Diğer yandan ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Kovid-19'un her sektörde olacağı gibi futbolda da "bir devrime neden olacağını" söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a hafta sonu bir demeç veren Capello, "Bu krizden dağılmış olarak çıkmayacak tek İspanyol kulübü Real Madrid olacaktır." dedi.

74 yaşındaki Capello, "Futbol piyasasında devrim olacak. Transferlerde saçma rakamlara çıkılmıştı. Daha mantıklı rakamların olduğu bir seviyeye ineceğiz. Sistemi düzeltmek için akıllı yöneticilere ihtiyaç var. Egoizm, ölümcül olabilir." yorumunda bulunmuştu.

İspanyol futbolu antrenmanların başlamasını tartışıyor

Bu arada 14 Mart'tan bu yana antrenmanların durdurulduğu La Liga'da futbolcuların yeniden takımla birlikte hazırlıklara başlamasındaki belirsizlik de devam ediyor.

Bu konuda kulüpler, La Liga kurumu ve İspanya Futbol Federasyonu'nun farklı görüşleri olurken, son kararı Sağlık Bakanlığı'nın ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Yüksek Konseyi'nin vereceği bildirildi.

İlk aşamada futbolcuların, teknik heyetin ve diğer kulüp çalışanlarının tamamının Kovid-19 testinden geçirilmesi, ardından mayıs ayında ilk, küçük gruplar halinde sonrasında da takım olarak antrenmanlara başlanılması öngörülüyor.

La Liga kurumu yetkilileri, salgınla mücadelede iyiye doğru gidişat olması halinde 6 Haziran'da liglerin başlatılmasını ve maçların seyircisiz oynatılmasını planlıyor. 

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