Türk ve Portekiz takımları 49. randevuda

Galatasaray'ın deplasmanda Porto ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz temsilcilerinin 49. randevusu olacak.

İSTANBUL - EMRAH OKTAY

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda Porto ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz temsilcilerinin 49. randevusu olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 48 maçın 14'ünü Türk, 21'ini Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray 5 maç yaptı

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla oynadığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2'sini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesindeki 6 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Porto'nun 11. randevusu

Porto, daha önce Türk takımlarıyla 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bir Türk ekibiyle ilk olarak 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 4. turunda Denizlispor ile eşleşen Porto, 6-1 ve 2-2'lik skorların ardından tur atladı.

Portekiz temsilcisi, daha sonra Beşiktaş ile 6, Fenerbahçe ile 2 maçta karşılaştı. Porto, farklı sezonlarda Beşiktaş karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'yi de 2 maçta mağlup etti.

Galatasaray ile Porto ilk kez

Galatasaray ile Porto, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk ve Portekiz takımlarının karşı karşıya geldiği 48 müsabakada Galatasaray ile Porto hiç birbirine rakip olmadı.

Portekiz takımlarının farklı galibiyetleri

Portekiz takımları, Avrupa kupalarında Türk ekipleri karşısında farklı galibiyetlere de imza attı.

1975-76 sezonunda Benfica, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe'yi 7-0 yenerken, Porto da 2002-03 sezonunda Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.