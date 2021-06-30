Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.
Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.
Steven Caulker: Fenerbahçe'deyim, çok heyecanlıyım ve mutluyum
Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından önce Ülker Stadı'nı gezen 29 yaşındaki stoper, ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Son 2,5 sezondur Alanyaspor'da forma giyen Caulker, programda Türkçe konuştu.
Kendisini iyi hissettiğini aktaran Caulker, "Bugün çok mutluyum. İlk olarak Alanyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. Alanyaspor bana güvendi ve şans verdi. Bu yüzden Alanyaspor her zaman kalbimde olacak ama şimdi Fenerbahçe'deyim, çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.
Transfer sürecinde başkan Ali Koç ile görüştüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da doğrudan 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum.' diye karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.
Steven Caulker, Ülker Stadı'nda rakip olarak mücadele ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve şampiyon olacağız." diye konuştu.
2019'da Alanyaspor'a gelen Caulker, Türkiye'de kalmak istediği için dersler alarak Türkçe'yi öğrendiğini söyledi.
Türkçe'yi akıcı ve anlaşılır konuşabilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Caulker, "Türkçe benim için çok zor. Çok ders çalıştım, çünkü iki sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kalmak istediğime karar verdim ve büyük takıma gitmek istiyordum, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden Türkçe öğrendim. Zordu ama anlıyorum ve biraz konuşabiliyorum." şeklinde görüş belirtti.
"Lider bir oyuncuyum"
Sarı-lacivertli futbolcu, oyun tarzını sert ve lider olarak tanımladı.
Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen gol katkısı da vermek istediğini anlatan Caulker, "Bence sert bir oyuncuyum. Biraz da lider bir oyuncuyum. Kariyerime baktığımda Liverpool'da oynadım. İngiltere'de büyük takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu göstereceğim. Çok daha fazla gol atmak istiyorum. Bu sezon geçen sezondan daha fazla gol atacağım inşallah." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgili de konuşan Caulker, "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.