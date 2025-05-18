Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,203.52
ETH/USDT
2,409.40
BTC/USDT
104,277.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Kızılay Güven Park’tan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de görünüm
Çaykur Rizespor sahasından 3 puanla ayrıldı

Çaykur Rizespor sahasından 3 puanla ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Net Global Sivasspor oldu

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Net Global Sivasspor oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet