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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

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