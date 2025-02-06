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Spor, Futbol

Galatasaray, Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Metin Arslancan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Galatasaray, Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında Gabonlu oyuncuya 1 milyon 250 bin avro, gelecek sezon ise 2,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2,5 milyon avro ödeme yapılacağı kaydedildi.

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