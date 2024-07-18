Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Ruzomberok oldu

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'a üstünlük kurarak 2. eleme turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.
Tobol karşısında evindeki ilk maçı 5-2 kazanan Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. eleme turuna çıktı.
Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.