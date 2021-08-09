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Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Andreas Cornelius kente geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

Duygu Avunduk   | 09.08.2021
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Andreas Cornelius kente geldi Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

İtalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Oyuncuya havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.


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