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Spor, Futbol

Trabzonspor'un stoper oyuncuları, santrforların izinde

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da stoper oyuncuları, santrfor bölgesinde görev yapan isimlerin performansına yakın bir katkı verdi.

Selçuk Kılıç  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Trabzonspor'un stoper oyuncuları, santrforların izinde

Trabzon

Bordo-mavili takımın santrfor oyuncuları Umut Bozok 3, Maxi Gomez 4 kez olmak üzere toplam 7 gol atarken stoperde görev yapan Marc Bartra 3, Vitor Hugo ve Stefano Denswil de birer golle toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan fazla verim alamadı. Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Umut Bozok, 25. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor maçında ise takımının son golünü kaydetti.

Gomez, 4 gol attı

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ise 4 kez fileleri havalandırdı.

Gomez; Beşiktaş (2-2), Fenerbahçe (2-0), Bitexen Giresunspor (3-0) ve Galatasaray (1-2) karşılaşmalarında birer gol attı.

Savunmada en golcü Bartra

Trabzonspor'un savunmasında en golcü oyuncu ise 3 golle Marc Bartra oldu.

Bartra, bordo-mavili takımın sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-1 yenildiği ve kendi evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Stoper oyunculardan Stefano Denswil, deplasmanda 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçında, Vitor Hugo da son oynanan Adana Demirspor maçında gol sevinci yaşadı.

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