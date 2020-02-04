Alper Potuk, Nagatomo ve Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Alper Potuk Galatasaray'da Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

Emrah Oktay   | 04.02.2020
Fenerbahçe'de Alper Potuk Galatasaray'da Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil döneminin ardından kulüplerin A takım oyuncu listelerini resmi sitesinde yayımladı. 

Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosunda Alper Potuk'a yer verilmemesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı listesinde yer aldı.

Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Yuto Nagatomo'nun ismi kadroya yazılmadı.


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