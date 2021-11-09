Dolar
9.73
Euro
11.28
Altın
1,828.74
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da iki katlı bina çöktü
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.11.2021
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Trabzonspor'un saha olayları gerekçesiyle sevk edildiği kurula, Fatih Karagümrük son lig müsabakasında 6 futbolcusu sarı kart gördüğü için Adana Demirspor ise talimatlara aykırı hareketler nedeniyle gönderildi.

Kasımpaşalı futbolcu Valentin Eysseric, Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan kural dışı hareketleriyle sebebiyle kurula sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kocadağ ve Fatih Avşar, Çaykur Rizespor görevlisi Cüneyt Yalınkılıç da kurula sevk edilen diğer isimler oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı

Benzer haberler

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Altınordulu Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonsporlu Berat Özdemir: A Milli takıma davet aldığım gün çok heyecanlandım

Trabzonsporlu Berat Özdemir: A Milli takıma davet aldığım gün çok heyecanlandım
Futbol maçlarında stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilecek

Futbol maçlarında stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilecek