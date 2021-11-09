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Spor, Futbol

Christoph Daum'dan Anadolu Ajansına teşekkür

Alman teknik direktör Christoph Daum, Anadolu Ajansına, yayımlanan röportajından dolayı teşekkür etti.

Yasin Tuncer   | 09.11.2021
Christoph Daum'dan Anadolu Ajansına teşekkür

Antalya

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik adam, Instagram hesabından yayımladığı mesajında, "Fenerbahçe'de görev almak için hazırdım" başlığıyla yayımlanan röportaj için AA'ya teşekkür etti.

"Anadolu Ajansına ve bu güzel röportajı hazırlayan ekibe teşekkür ederim." ifadesini kullanan Daum, paylaşımında, "Herkes Türkiye Milli Takımı'nın gelecekteki perspektifini ve Süper Lig’deki takımların performansını takip ediyor. Biz, başarılı bir geleceğe inanıyoruz ve çözüm bulmamız gereken problemler hakkında konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun her zaman gelişim içinde olduğunu kaydeden 68 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, "Herkes doğru düzenlemeleri yapmalı ve gerekli kararları almalı. Gelişim hakkında konuşmak kolay ama başarıya ulaşmak ise çok daha zor." ifadelerini kullandı.

Christoph Daum, geçen hafta sonu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvası, "Türk-Alman Dostluk Günü" etkinliği için Antalya'ya gelmişti.

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