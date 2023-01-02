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Spor, Futbol

Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.

Duygu Avunduk   | 02.01.2023
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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