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Spor

Türkiye, motosiklet sporlarında uluslararası 3 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Motosiklet sporlarında uluslararası 3 önemli şampiyona, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Fatih Çakmak   | 02.01.2023
Türkiye, motosiklet sporlarında uluslararası 3 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, 19-21 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Motosiklet sporlarında en önemli organizasyonlardan biri Dünya Motokros Şampiyonası ise yine Afyonkarahisar'da 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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