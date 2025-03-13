Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,953.87
ETH/USDT
1,886.10
BTC/USDT
82,114.00
BIST 100
10,678.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonsporlu kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edilecek

Trabzonspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Selçuk Kılıç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Trabzonsporlu kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edilecek

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Onuralp Çevikkan'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığını hatırlattı.

Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini kaydeden Beşir, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesinde cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı

Benzer haberler

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

Trabzonsporlu kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edilecek

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Fatih Tekke, ilk sınavını Trabzonspor'un deplasman fobisini yenmek için verecek

Fatih Tekke, ilk sınavını Trabzonspor'un deplasman fobisini yenmek için verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet