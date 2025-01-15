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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, Enis Bardhi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Göktuğ Ergün  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Enis Bardhi'ye fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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