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Spor

Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcuların 2025 yılında katılacağı ilk uluslararası organizasyon, 22-26 Ocak tarihlerinde Münih kentinde yapılacak.

Kupada milli takımı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Mustafa İnan, Buğra Selimzade, Mert Nalbant ve Damla Köse temsil edecek.

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