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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama

Trabzonpsor, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Tuğba Yardımcı   | 08.05.2019
Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde gerek ulusal, gerekse yerel medya organlarında futbolcuları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin tamamının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de oynayacağımız üç kritik müsabaka öncesi futbolcularımızın gerçek dışı haberlerle performansına etki edilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

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