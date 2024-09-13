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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham için imza töreni düzenledi.

Seyit Ahmet Eksik  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz de katıldı.

Köz, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham, dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını aktaran Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ise "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Muhammed Cham'ın 10 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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