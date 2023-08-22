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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu

Trabzonspor, Maxi Gomez'in kiralık olarak transferi için Cadiz ile anlaştı.

Enes Sansar  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Gomez'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan anlaşma gereği, Gomez'in aynı futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişlerinin Cadiz tarafından ödeneceği aktarıldı.


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