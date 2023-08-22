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Spor, Futbol

Teknik direktör Okan Buruk: Kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Norveç temsilcisi Molde ile yapacakları 2 maçın ardından gruplara kalmayı amaçladıklarını söyledi.

Emrah Oktay  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Teknik direktör Okan Buruk: Kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz

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Müsabakanın yapılacak Molde Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yanı sıra Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson katıldı.

İki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi istediğini aktaran Buruk, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım da play-off'a kadar geldi. Bundan sonraki tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki tane maç var. Buna göre hazırlandık. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu, özellikle kendi sahasında iyi işler yaptığını gördük. Biz de burada kendi kalitemizi, isteğimizi ve konsantrasyonumuzu sahaya koyacağız. Umarım iyi bir karşılaşma olur." diye konuştu.

Zemini suni çim olan Molde Stadı'nın diğer statlardan farklı olduğunu aktaran Okan Buruk, "Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir stat atmosferi var. Zemindeki sentetik daha farklı. Burada oynanan maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Bugün antrenman yapıp sahayı tanıyacağız. Bu tür maçların çok fazla bahanesi yok. En iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının Türk futbolu için önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İki turu geçtik. Bunu da atlayıp kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz. Bu sadece bizim için değil Türk futbolu ve takımları için de çok önemli, değerli. Bu iki turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama tek hedefimiz gruplara kalıp kendi kaderimizi, geleceğimizi belirlemek. Bunun iki yönü var. İlki finansal olarak elde edeceğimiz gelir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecanını yaşamak. Bu hiç bir para ile tarif edilemez. Hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Tete'nin yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transferlerden Tete'yi yarına yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

UEFA listesinde olmamasına rağmen Molde'ye getirilen Brezilyalı oyuncunun durumuyla ilgili Buruk, "Süreç devam ediyor. Yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı olduğu için buraya getirdik. Bir sonuç alabilirsek alacağız. Alamazsak bir sonraki maç için şansı devam edecek. Büyük olasılıkla bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla birlikte olsun hem bu atmosferi yaşasın istedik." ifadelerini kullandı.

"TFF'ye teşekkür ediyorum"

Buruk, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Avrupa'da mücadele eden takımlarının hafta sonu Trendyol Süper Lig'de yapacağı maçları ertelemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Önlerindeki 6 günde 3 maç yapmak zorunda olduklarını dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan sevindirici oldu. Çünkü kısa zaman içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki Türk takımları için bu durum çok önemli. Bundan dolayı TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Sıkışıklığımızı atlattık. Dönüşte dinlenme ve hazırlanma şansımız olacak. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın gruplara kalması çok önemli. Bence çok doğru bir adım oldu. Bunun için teşekkür ediyorum."

"Taraftarımız, seyircimiz çok etkileyici"

Okan Buruk, Galatasaray taraftarının rakipleri üzerinde kurdukları baskıyla etkili olduğunu söyledi.

Norveçli bir basın mensubunun sarı-kırmızılı taraftarın kullandığı, "Cehenneme hoş geldiniz." tezahüratıyla ilgili sorusu üzerine, "Benim futbolculuğumda da aynı atmosfer vardı. Yeni stadımızda da aynı atmosfer var. Futbolun içindeki cehennem anlamında kullanılan bir tabir. Taraftarımız, seyircimiz çok etkileyici. Stadımızda rakiplerimiz üzerinde kurduğumuz üstünlük, baskı önemli. Bunun için yapılan bir benzetme." değerlendirmesinde bulundu.

Nelsson: Amacımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunma oyuncusu Nelsson, "Play-off'tan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. Amacımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Bunu başaracağımıza eminim." dedi.

"Devler Ligi"nde mücadele etmenin her futbolcunun hayali olduğunu anlatan Nelsson, "Her futbolcuların hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Bizim de böyle bir şansımız var. Önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor." diye konuştu.

Nelsson, gruplara kalmaları durumunda hangi takıma karşı oynamak istediğinin sorulması üzerine, "Herhangi bir takım yok. İki sezon önce Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlara ve oyunculara karşı oynamıştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Molde maçına hazır

Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın yapılacağı Molde Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Pas organizasyonuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Molde müsabakasının taktik provası yapıldı.

Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.

Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 22.00'de Molde ile karşılaşacak.

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