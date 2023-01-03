Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzon
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden idmanın son bölümünde ise oyuncular çift kale maç yaptı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.