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Spor, Futbol

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe ceza verdi.

Emrah Oktay   | 03.01.2023
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre farklı gerekçelerle Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin lira, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası kesildi.

Kurul, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Demir Grup Sivasspor'da bazı seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

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