PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre farklı gerekçelerle Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin lira, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası kesildi.
Kurul, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Demir Grup Sivasspor'da bazı seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.