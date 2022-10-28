Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları başladı

Trabzon
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri ise koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer, 31 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.