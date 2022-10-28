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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tuğba Yardımcı   | 28.10.2022
Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları başladı

Trabzon

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri ise koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavililer, 31 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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