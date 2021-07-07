Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak

Trabzon
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da takımın kampına katılacağını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyet tarafından izin verildiği, oyuncunun 10 Temmuz Cumartesi günü takımın kampına katılarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
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