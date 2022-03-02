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Spor, Futbol, Koronavirüs

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Selçuk Kılıç   | 02.03.2022
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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