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Spor, Futbol

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Göktuğ Ergün, Erkan Tiryaki, Fatih Erel  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu - AA

Trabzon/Ankara/İstanbul

Karşılaşmanın 39. dakikasında, Inter penaltıdan yararlanamadı. Spinacce'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Erol Can Çolak ayaklarıyla topu kurtardı, seken top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, driplingle girdiği ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta defansa da çarpan top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-0.

Trabzonspor, maçı 1-0 kazandı ve yarı finale çıkmayı başardı.

UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldı

Trabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.

Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Önceki karşılaşmada sarı kart yiyerek cezalı duruma düşen Yiğit Kemal Turan yerine Boran Başkan'a görev verirken, sakat olan kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yerine de kalede Erol Can Çolak'a şans verdi.

Volkan Konak anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.

TFF,  UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bordo-mavili temsilcimizin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi attı. Temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak'ın bir penaltı vuruşu kurtardığı karşılaşmayı 40 bin 368 futbolsever izledi. UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşma sonucunda temsilcimiz Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Turnuvada son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz." denildi.

UEFA'dan Trabzon'daki Gençlik Ligi taraftar rekoru hakkında "İnanılmaz destek" paylaşımı

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek." ifadeleri yer aldı.

UEFA, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi." paylaşımını yaptı.


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