Dolar
33.09
Euro
35.83
Altın
2,443.17
ETH/USDT
3,123.20
BTC/USDT
63,469.00
BIST 100
10,798.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. İstanbul Avcılar’da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynanan rövanş maçının ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u ​​​sahasında 1-0 yenerek tur atladı.

Selçuk Kılıç  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Trabzonspor tur atladı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.

90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye için yarın milli yas ilan edildiğini duyurdu
Bakan Fidan: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek
Dışişleri Bakanlığından Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama

Benzer haberler

Paris'te İtalyan boksör Angela Carini 46. saniyede oyundan çekildi

Paris'te İtalyan boksör Angela Carini 46. saniyede oyundan çekildi

Trabzonspor tur atladı

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu için imza töreni düzenlendi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde

Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye güveniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet