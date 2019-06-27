Trabzonspor'da transfer

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Spor, Futbol

Trabzonspor, Taha Tunç ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Taha Tunç ile anlaşma sağladı.

Selçuk Kılıç   | 27.06.2019
Trabzonspor, Taha Tunç ile anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300 bin lira ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300 bin lira daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin yüzde 15'i Pendikspor'a ödenecektir. Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 110 bin lira garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 100.000 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin lira garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 12 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

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