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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'da iç transfer imzası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Volkan Kaşik   | 27.06.2019
Yeni Malatyaspor'da iç transfer imzası

Malatya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.


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