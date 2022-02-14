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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılışında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor rekor puanla şampiyonluk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 60'a yükselten bordo-mavililer, 61 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 25. haftayı yaşıyor.

Selçuk Kılıç   | 14.02.2022
Trabzonspor rekor puanla şampiyonluk peşinde

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-1 yenerek puanını 60'a yükselten lider Trabzonspor, 25. hafta itibarıyla tarihinde en yüksek ikinci puanını elde ettiği sezonu yaşıyor.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 25. haftasında topladığı 61 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor. Karadeniz ekibi, 82 puan ile son yıllarda başarılı olduğu 2010-2011 sezonunun 25. haftasında 57 puan elde etmişti.

Avcı ile 57 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından başarılı performans gösterdi.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Sahasında 342 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasındaki 342 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.

Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

17 haftadır liderliği bırakmıyor

İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 17 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.

Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 60 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bir maç eksiğiyle 48 puanı bulunuyor.

Ligde 17 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 13 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

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