NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'u 105-95 yenen Boston Celtics, peş peşe 8. galibiyetini aldı.
Ankara
NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi. Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı maçta Hawks'u mağlup etti.
Ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 17 sayı, 9 ribaunt, Marcus Smart 13 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkı sundu.
Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 10 asist ve Bogdan Bogdanovic'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Timberwolves, Pacers deplasmanında kazandı
Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla öne çıktığı Indiana Pacers mücadelesinden 129-120 galip ayrıldı.
Misafir Timberwolves'ta D'Angelo Russell 23 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 13 ribauntla oynadı.
Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 22 sayı, 16 asist, 5 ribaunt, Oshae Brissett 22 sayı, 13 ribaunt ve Lance Stephenson 21 sayıyla mücadele etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.