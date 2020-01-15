Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 4 Ağustos 2016 başlangıç 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımda 17 numaralı formayı giyiyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.