Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,819.00
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" paneli
logo
Spor, Futbol

Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa Marques'in, sarı-siyahlı takımda kalacağı bildirildi.

Volkan Kaşik   | 15.01.2020
Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı

Malatya

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından, "TFF harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadıklarını, Guilherme'nin Süper Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak Yeni Malatyaspor'da devam edecek." bilgisini paylaştı.

Geçen sezon İtalyan ekibi Benevento'tan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a transfer olan Guilherme, Türkiye ligindeki performansıyla beğeni topladı.

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sarı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri havalandırdı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi'ye 30 bin avro para cezası

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi'ye 30 bin avro para cezası

Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı

Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet

Kasımpaşa Tomas Brecka'yı transfer etti

Kasımpaşa Tomas Brecka'yı transfer etti
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu başarıya inanıyor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu başarıya inanıyor
TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret

TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret