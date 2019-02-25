Trabzonspor kupada yarı final peşinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un Ümraniyespor karşısına geçen hafta ligdeki Göztepe maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.