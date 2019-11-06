Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
101,143.70
Altın
1,491.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Selçuk Kılıç   | 06.11.2019
Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Krasnodar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Krasnodar müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Bu arada antrenman, trafik yoğunluğu nedeniyle bordo-mavili takımın stada geç gelmesi üzerine 10 dakika geç başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır

Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır

Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Avcı Portekiz'e gitmedi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı için Krasnodar'a gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı
Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak

Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak
Sosa Krasnodar maçında oynamayacak

Sosa Krasnodar maçında oynamayacak