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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan   | 06.11.2019
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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