Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.