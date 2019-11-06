Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
101,143.70
Altın
1,491.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Eskişehirspor taraftarı, futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

Eskişehirspor'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağışta bulundu.

Emrah Yaşar   | 06.11.2019
Eskişehirspor taraftarı, futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

Eskişehir

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağış yaptı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Taraftarlar futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

Taraftarlar futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

Eskişehirspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı