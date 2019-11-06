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Spor, Futbol

Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı

Galatasaray'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.11.2019
Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı

Ankara

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

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