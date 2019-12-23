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Spor, Futbol

Trabzonspor Konya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

Basir Gülüm,Abdullah Doğan   | 23.12.2019
Trabzonspor Konya deplasmanından 3 puanla ayrıldı Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat/AA

Konya

Trabzonspor, Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.

Maçın 11. dakikasında Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Milosevic'in sert şutunda, top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 

70. dakikada Miya'nın uzaktan sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi. 

73. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı top Miya'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti. 

79. dakikada Alper Uludağ'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti. 

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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