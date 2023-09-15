Dolar
26.98
Euro
28.78
Altın
1,924.30
ETH/USDT
1,619.50
BTC/USDT
26,355.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Koita ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, Fode Koita yollarını ayırdığını duyurdu.

Duygu Avunduk  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Trabzonspor, Koita ile yollarını ayırdı

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fode Koita arasındaki 28 Haziran 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde darbe yemeye devam ediyor
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor

Benzer haberler

Trabzonspor, Koita ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Koita ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Beşiktaş maçına hazırız

Trabzon'da 3 kuşaktır balıkçılık yapan ailenin son temsilcisi: Avni Kaptan

Trabzon'da 3 kuşaktır balıkçılık yapan ailenin son temsilcisi: Avni Kaptan
57 yıllık evli çift el emeğiyle Sürmene bıçağı üretiyor

57 yıllık evli çift el emeğiyle Sürmene bıçağı üretiyor
Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet