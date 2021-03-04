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Spor, Futbol

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı aldı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Berad Büyük   | 04.03.2021
Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının 5. dakikasında Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Kasımpaşa - Trabzonspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kasımpaşalı futbolcu Daniel Drinkwater (4) ile Trabzonspor oyuncu Djaniny Semedo (sol 2) mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny, rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

38. dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Hajradinovic ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada Ekuban, Nwakaeme'nin sağdan pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

61. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne indirdi. Altı pastaki Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

69. dakikada Vitor Hugo'nun kendi yarı alanından gönderdiği pasta arkaya sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Berat Özdemir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda kalecinin müdahalesiyle havalanan ve ağlara doğru giden topu Tosic son anda çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Bakasetas, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılama Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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