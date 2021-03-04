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UEFA, Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler sebebiyle Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yargılanacağını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 04.03.2021
UEFA, Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

İstanbul

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kızılyıldız ile Milan arasında 18 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçındaki ırkçı tezahüratlara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ev sahibi ekip Kızılyıldız'ın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

Kızılyıldız'ın ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan Futbola Dönüş Protokolü'nü ihlalden de yargılanacağı belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçta, locada oturan bazı Sırp taraftarlar Bosna Hersek asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu Ibrahimovic'in babası Şefik Ibrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.


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